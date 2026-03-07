Люберцы принимают первый областной турнир по пневматической стрельбе

Дворец спорта «Триумф» стал местом проведения областного первенства по пневматической стрельбе. Спортивное мероприятие впервые проходит в Люберцах. За награды сражаются 120 участников, представляющих восемь российских регионов, сообщили в администрации городского округа Люберцы.

Один из конкурсантов — 16-летний нижегородец Александр Киселев. Пять лет назад он впервые посетил специализированный тир и сразу понял — это его призвание. С того момента парень активно тренируется.

У молодого стрелка уже есть серьезные достижения: он занял четвертое место на всероссийских юношеских соревнованиях в дисциплине «пневматический пистолет». Александр строит амбициозные планы — получить звание мастера спорта, работать наставником и привести команду родного региона к победе на национальном первенстве.

Практическая стрельба — один из самых непростых видов спорта, но это не снижает интереса к нему, об этом рассказал руководитель Федерации практической стрельбы отделения Московской области Борис Крейндлин. Этот вид спорта требует от участников множества качеств одновременно: умения координировать движения, хорошей физической формы, развитого интеллекта, способности концентрироваться и быстро принимать решения. Участникам предстоит за короткое время точно попасть в более чем 200 мишеней, выполняя десять разных упражнений.

Состязания пройдут в два этапа. Результаты станут известны вечером, когда завершится напряженный день соревнований. Лучшие стрелки из Подмосковья пополнят региональную сборную команду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

