В Жуковском прошли соревнования по художественной и эстетической гимнастике

В Жуковском прошли соревнования, которые являются квалификационными, с выполнением разрядов. В течение двух дней в них принимали участие около 450 спортсменок из Московской области, Уфы, Пензы, Волгограда и других субъектов РФ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жуковские гимнастки добились успехов практически во всех категориях: в номинациях «юный гимнаст», «1 разряд», «кандидат мастера спорта» завоевали 1 места.

На торжественном параде в честь открытия соревнований присутствовала первый заместитель главы города Алла Дунаевич, которая пожелала спортсменам удачи и новых достижений, а также поблагодарила за высокие спортивные результаты и вручила благодарности командам «Виктория», «Виктория Стрела» и «Виктория Старт» и почетные грамоты от главы Жуковского их тренерам за предыдущие успехи на всероссийских и международных турнирах.

Напомним, что гимнастки спортивной школы «Метеор» триумфально выступили в составах команд «Виктория» и «Виктория Старт» на международном турнире в Китае «Hong Kong Cup Open» в рамках Финального этапа Кубка мира по эстетической гимнастике в категориях «Юниоры 14-16 лет» и «Сеньоры», вернувшись с золотыми медалями, а команда «Виктория-Стрела» — с серебром.

Ранее жуковские гимнастки заняли первые места на Кубке мира и Международном турнире по эстетической гимнастике в Венгрии.

Кроме того, наши спортсменки успешно выступили на чемпионате и первенстве России по эстетической гимнастике, прошедших в Красноярске 3 и 4 октября 2024 года, завоевав 1 места в категории юниоры.

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