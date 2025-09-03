сегодня в 12:59

В Жуковском прошел турнир по настольному теннису

В Жуковском в рамках празднования Дня города прошло два турнира по настольному теннису, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие спортсмены разных возрастов, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивного духа.

Первый турнир, организованный Молодежным центром «Дружба», собрал 17 участников, среди которых были целые семьи.

Итогом упорной борьбы стала победа Егора Лысенко, «Серебро» — у Вадима Баталова, а нижнюю ступеньку пьедестала занял Сергей Юрцев.

Второй турнир по настольному теннису «Кубок городского округа Жуковский» прошел в городском парке. Организатором данного турнира является председатель инициативной группы «Развитие настольного тенниса в Жуковском», кандидат технических наук Тепляшин Александр Викторович. Первое место занимает — Ванюшкин Петр, второе место завоевал — Галин Сергей, третье место присуждается — Чернобровкину Дмитрию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.