В Воскресенске прошел мастер-класс чемпиона мира Артема Осипенко

Мастер-класс 10-кратного чемпиона мира по самбо Артема Осипенко прошел 7 апреля в Воскресенске. Титулованный спортсмен вышел на ковер с воспитанниками местной спортивной школы единоборств и провел открытую тренировку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Артем Осипенко — 10-кратный чемпион мира, 11-кратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России — провел занятие для юных самбистов. Спортсмен показал технические элементы и разобрал ключевые приемы вместе с участниками тренировки.

Юные спортсмены разучили новые приемы, задали вопросы о спортивной карьере и узнали, какую роль дисциплина и сила характера играют в достижении высоких результатов.

Самбо остается одним из ведущих видов спорта в Воскресенске. Сейчас им регулярно занимаются около 500 жителей — от пятилетних детей до спортсменов старше 75 лет. В администрации отметили, что такие встречи способствуют развитию детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни. Поддержка массового спорта и создание условий для самореализации молодежи входят в число приоритетных направлений работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.