В Воскресенске открылся новый каток и стартовал хоккейный турнир среди школьников

В городском округе Воскресенск состоялось открытие новой хоккейной коробки на базе спортивного комплекса «Горняк». В этот же день стартовали открытые соревнования по хоккею с шайбой среди школьных команд «Тигры на льду».

Организатором турнира выступила партия «Единая Россия». Соревнования проходят ежегодно и пользуются популярностью среди школьников округа, предоставляя возможность проявить себя в спорте в свободное от учебы время.

Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Сергей Слепов отметил, что новый каток построили в рамках народной программы партии. Он поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке льда, особенно после сильного снегопада накануне.

В этом году в турнире участвуют команды десяти общеобразовательных учреждений округа, в том числе школы «Траектория успеха», лицей имени Стрельцова, лицей имени Макарова, школа «Горизонт», школа «Сфера», гимназия №1, школа имени Героя России Сергея Рыбникова, школа «Вектор», школа №3 и Воскресенская кадетская школа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.