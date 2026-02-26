В Вологодской области 1 марта впервые пройдет День ЗОЖ

В Вологодской области 1 марта впервые пройдет День здорового образа жизни. Для жителей региона подготовили более 20 бесплатных спортивных площадок, сообщает «Бриф24» .

В программе — лыжные тренировки с чемпионами, заплывы в ледяной воде, мастер-классы по единоборствам и танцам, а также дни открытых дверей в фитнес-клубах. Площадки будут работать в разных муниципалитетах области.

Министр спорта Вологодской области Александр Мурогин подчеркнул, что главная цель акции — сделать спорт частью повседневной жизни жителей региона.

«Мы стремимся к тому, чтобы спорт стал неотъемлемой частью повседневной жизни каждого жителя области. День здорового образа жизни — это возможность попробовать что-то новое и найти занятие по душе», — отметил он.

Организаторы рассчитывают, что мероприятие станет ежегодным и привлечет к занятиям спортом как можно больше участников.

