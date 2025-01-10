В Тучково прошел новогодний турнир по теннису

В поселке Тучково Рузского округа состоялся новогодний турнир по настольному теннису, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В турнире приняли участие около 30 спортсменов, которые соревновались в личном и парных зачетах.

По результатам соревнований у мужчин в личном зачете 1-е место завоевал Баранник Александр (п. Тучково), на 2-м месте — Куприянов Андрей (г. Руза), на 3-м — Мухаметзянов Ринат (г. Кубинка).

У женщин в личном зачете 1-е место завоевала Козлова Любовь (п. Тучково), 2-е место — Кузнецова Анастасия (п. Тучково).

Среди ветеранов 60+ первое место занял Юсупов Роман (п. Нестерово), 2-е — Королев Юрий (п. Тучково), 3-е — Гарин Геннадий (г. Руза).

По результатам парных игр победу одержали Архипов Е./Куприянов А. (г. Руза), 2-е место заняли Мифтаков А./Мухаметзянов Р. (г. Кубинка), 3-е место — Климченко А./Зайцев А. (п. Дорохово, п. Тучково).

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.