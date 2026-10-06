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В ДНР три человека пострадали в результате атак ВСУ

В результате атак ВСУ пострадали три жителя ДНР за прошедшие сутки, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Отмечается, что ранена женщина 1953 года рождения, пострадал водитель грузового автомобиля — мужчина 1965 года рождения.

Кроме того, в населенном пункте Селидово в Красноармейском округе пострадал мужчина 1955 года рождения.

Также за сутки было повреждено 21 жилое домостроение, 7 объектов гражданской инфраструктуры, грузовой и 32 легковых автомобиля.

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