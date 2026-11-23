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В Солнечногорске более 120 гимнасток выступили на первенстве округа

Первенство Солнечногорска по художественной гимнастике прошло 21 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово им. Б. П. Михайлова». В нем участвовали более 120 спортсменок от 4 до 15 лет из четырех городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство объединило юных гимнасток из Солнечногорска, Подольска, Королева и Апрелевки. Программа включала индивидуальные выступления и групповые упражнения.

В первой, разрядной части спортсменки выполняли нормативы до второго взрослого разряда. Затем прошел фестиваль с неполной программой. По словам организаторов, он дал начинающим гимнасткам возможность получить опыт первых стартов и привыкнуть к соревновательной атмосфере.

«Здесь они не только боролись за разряды, но и получали ценный соревновательный опыт, учились справляться с волнением и показывать свой максимум», — отметила президент федерации художественной гимнастики городского округа Солнечногорск Светлана Маевская.

Младшие участницы представили две программы, гимнастки более высоких разрядов — до четырех. Самые юные выступили в категории «Общая физическая подготовка», продемонстрировав базовые элементы для дальнейшего роста мастерства.

Заместитель главы округа Ирина Тишина отметила рост интереса к художественной гимнастике и роль турниров в раскрытии талантов.

«Желаю каждому юному спортсмену покорять новые высоты и верить в свои силы», — сказала Тишина.

Выступления оценивала главная судейская коллегия из 12 специалистов не ниже второй судейской категории. Судьи учитывали трудность элементов, артистизм и технику исполнения. Участники получили грамоты, медали и памятные призы.

Новости округа доступны в МАХ в каналах «Солнечногорск. Главное» и главы округа Константина Михалькова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.