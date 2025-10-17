сегодня в 18:16

Агкацев, Мостовой и Агаларов претендуют на награду премии «Джентльмен года»

Стал известен шорт-лист премии «Джентльмен года — 2025». По результатам пользовательского голосования на сайте «КП Спорт» в тройку лидеров вошли футболисты Андрей Мостовой из «Зенита», Станислав Агкацев, представляющий «Краснодар», и Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо», сообщает kp.ru .

Незадолго до завершения голосования состоялось заседание КДК РФС, где было принято решение о наказании игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за недопустимые высказывания в адрес соперника. В связи с этим, организационный комитет премии «Джентльмен года» принял решение исключить полузащитника из числа претендентов.

В результате голосования Андрей Мостовой, игрок «Зенита», получил 20% голосов болельщиков, форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов — 19%, а вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев — 17%.

Согласно правилам премии «Джентльмен года», после завершения открытого голосования болельщиков, победителя из числа трех финалистов определит экспертное жюри, состоящее из известных тренеров и авторитетных специалистов.

Имя обладателя премии «Джентльмен года» станет известно до конца ноября. Церемония награждения состоится в начале декабря.

