В Серпухове завершается обновление спортобъекта на территории гимназии Протвино

На спортобъекте в Серпухове обустроена большая спортивная коробка с зонами для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол, установлены два теннисных стола, современный тренировочный комплекс для сдачи норм ГТО с несколькими функциональными зонами. Покрытие всей территории — безопасное и удобное, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент подрядчик завершает монтаж спортивных ограждений, укладку рулонного газона, в ближайшее время завершит установку информационных стендов, урн и лавочек.

В планах — установка ограждения по всему периметру стадиона, а также освещения для безопасности спортсменов.

Спортплощадка Гимназии Протвино не видела таких перемен с года своего основания — 1985-го. Это отличный подарок к 40-летнему юбилею образовательного учреждения.

По итогам прошлого учебного года Гимназия вошла в топ-100 лучших школ Подмосковья, готовит призеров и победителей всероссийских олимпиад. Теперь у учеников и педагогов появится современная площадка для новых побед.

«Открытый стадион» станет местом для совершенствования спортивных навыков школьников на уроках физкультуры и центром активного отдыха для всех жителей города во внеурочное время.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.