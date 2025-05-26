В Серпухове прошел фестиваль единоборств

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В Серпухове на базе спортивной школы «Русский медведь» прошел фестиваль единоборств по армейскому рукопашному бою и спортивной борьбе Грепплинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главная цель фестиваля — популяризация здорового образа жизни и сохранение памяти о Героях, отстоявших нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Символично, что девизом мероприятия стали слова: «Патриотами не рождаются — ими становятся».

Участников поприветствовали заместитель главы округа Руслан Богомолов, председатель окружного совета депутатов Михаил Шульга, депутаты совета Андрей Тихонов и Максим Валиков, Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин, Президент Федерации ММА Г.о. Серпухов Максим Гузовский, заместитель руководителя местного отделения ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин, представители общественной организации «Русич».

Более 300 спортсменов из Московской области и соседних регионов демонстрируют свое мастерство и волю к победе. От городского округа Серпухов участвовали 6 команд.

Федерация ММА и общественная организация «Русич» на протяжении многих лет проводит организацию спортивных и патриотических мероприятий в муниципалитете. Благодаря их поддержке у подрастающего поколения формируется интерес к спорту и здоровому образу жизни.

Фестиваль стал доброй традицией и проводится регулярно, привлекая все больше участников и расширяя свои горизонты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.