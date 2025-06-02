В Сергиевом Посаде прошел фестиваль спортивного ориентирования

Юные спортсмены трех школ округа нестандартно отметили международный день защиты детей. Около двухсот мальчиков и девочек собрались на живописном берегу Загорского моря, чтобы принять участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. Инициатором их проведения выступила Сергиево-Посадская гимназия им. И. Б. Ольбинского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«У наших детей двойной праздник. Кроме Международного дня защиты детей, мы отмечаем 15 лет со дня образования в гимназии клуба спортивного ориентирования «Дубрава». За последние несколько лет к клубу присоединились ученики Хотьковской школы № 1 и физико-математического лицея. Активное участие в работе клуба, который, по сути, стал семейным, принимают родители и даже бабушки и дедушки. Сегодня самый младший спортсмен учится в первом классе, а самому старшему исполнился 71 год», — рассказала директор гимназии Ольга Филимонова.

Как отметил член президиума Федерации спортивного ориентирования Московской области, главный судья Дмитрий Налетов, благодаря работе подобных клубов все больше детей имеют возможность заниматься этим видом спорта. Именно так воспитывается надежная смена сегодняшним сильнейшим спортсменам мирового уровня.

Перед началом соревнований полутора десяткам ребят, выполнившим нормативы, были вручены значки, удостоверяющие их очередной юношеский или взрослый разряд.

Получив на старте карту местности, каждому спортсмену нужно было, в зависимости от возраста, отыскать от 8 до 14 точек, разбросанных в лесопарковой зоне и на берегу, отметиться с помощью специального чипа и как можно быстрее прийти к финишу.

Более 40 самых быстрых мальчишек и девчонок различных возрастных категорий были отмечены грамотами победителей и призеров забегов. Лучшие из них получили фотоснимки ведущих спортсменов по спортивному ориентированию Подмосковья с автографами. А еще ребят и даже их родителей ждали сладкие подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.