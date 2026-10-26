В Сергиево-Посадском округе запустили школьный проект по велоспорту

Школьная лига Сергиево-Посадского округа открыла новое направление — велосипедный спорт. Первые мастер-классы для учеников четырех образовательных учреждений прошли в Краснозаводске и Пересвете, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Сергиево-Посадском округе стартовал пилотный проект Школьной лиги по велосипедному спорту. Первые занятия в Краснозаводске и Пересвете объединили учеников четырех образовательных учреждений. Представители федераций велосипедного спорта России и Московской области и действующие спортсмены показали детям элементы техники и помогли выполнить практические упражнения.

Программа включает знакомство с велоспортом, правила безопасности, упражнения на равновесие, координацию, маневрирование и управление велосипедом. Младшим школьникам предлагают игровые задания, старшеклассникам — отработку поворотов, торможения и движения в группе.

Проект пройдет в несколько этапов. Осенью 2026 года в образовательных учреждениях округа проведут ознакомительные мастер-классы. Зимой школы отберут участников для формирования команд, а весной 2027 года состоится второй этап занятий — для совершенствования навыков и подготовки к соревнованиям. Завершат проект финальные состязания команд образовательных учреждений, составленных из учеников 1–8 классов.

Новое направление призвано расширить перечень доступных дисциплин Школьной лиги, привлечь детей к регулярным занятиям физкультурой и помочь выявить талантливых спортсменов для дальнейшей подготовки в профильных секциях.

Проект реализуют совместно с федерациями велосипедного спорта Московской области и России в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Новости, анонсы и расписание соревнований публикуют в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и Телеграм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.