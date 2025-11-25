В Щелкове прошла Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья

В городском округе Щелково в воскресенье, 23 ноября, состоялась Открытая Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие было приурочено к знаменательной дате — 26-му Дню рождения спортивной школы по адаптивным видам спорта «Спартанец».

Свой День рождения школа традиционно отпраздновала под куполом Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелкове. В соревновательной части события для участников было представлено сразу несколько спортивных локаций: на них можно было сразиться в настольный теннис, дартс, бочча, бадминтон и шахматы.

«26 лет — это не просто цифра, это целая эпоха становления, развития и преодоления. Это история о том, как благодаря поддержке неравнодушных сердец и мудрости представителей власти, „Спартанец“ продолжает расти и вдохновлять. Но это лишь начало нашего пути! Впереди нас ждут новые горизонты, и, конечно же, заслуженные победы», — отметили представители спортивной школы.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.