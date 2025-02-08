В Щелкове пройдет региональный Кубок Федерации зимнего плавания

С 15-го по 16-е февраля в городском округе Щелково будет проходить «Кубок Федерации зимнего плавания Московской области». Соревнования пройдут в парке усадьбы Гребнево, в программе соревнований представлены 12 дистанций: баттерфляй 25 м., брасс 25, 50, 100, 200 м., вольный стиль 25, 50, 100, 200 м., и другие, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

К участию допускаются пловцы в возрасте старше 18 лет. Награждение по результатам соревнований будет проводиться как в абсолюте, так и в возрастных категориях. Для участия в соревнованиях на комиссии по допуску необходимо предъявить следующие документы:

заявку на участие;

согласия на обработку персональных данных и согласие на участие;

справку с допуском врача к соревнованиям по зимнему плаванию с указанием дистанции;

действующий страховой полис с покрытием на даты участия в соревнованиях.

Все необходимые образцы заявлений и регистрация на мероприятие доступны на сайте Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.