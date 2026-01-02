сегодня в 18:57

В Рязани 3 января стартует первое лыжно-биатлонное состязание 2026 года

В субботу, 3 января, «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» пройдет на рязанском стадионе «Алмаз» в атмосфере семейного праздника.

Уже был определен финальный состав участников, среди которых победители и чемпионы Олимпийских игр, мировых и российских чемпионатов, а также установлены трибуны на 9 тысяч зрителей, смонтирован теплый шатер с развлечениями и мастер-классами для детей и многое другое.

Кто будет участвовать

В прямом эфире комментировать необычное состязание смешанных команд «биатлонист + лыжница + биатлонистка + лыжник» будут Дмитрий Губерниев и Александр Панжинский.

Биатлонистки и биатлонисты: Елизавета Бурундукова, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Полина Плюснина, Виктория Сливко, Динара Смольская, Наталия Шевченко, Инна Терещенко, а также Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Евгений Сидоров, Антон Смольский и Даниил Усов.

Лыжницы и лыжники: Алена Баранова, Лидия Горбунова, Елизавета Маслакова, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева, а также Сергей Ардашев, Сергей Волков, Иван Горбунов, Артем Мальцев, Павел Соловьев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Иван Якимушкин и Егор Митрошин.

Организаторы гарантируют настоящую зимнюю атмосферу: трассу подготовили снегопушками и ратраками, поэтому был сформирован снежный покров толщиной не менее менее 40 сантиметров.

Развлекательная программа

Помимо зрелищных заездов, гостей ждет насыщенная развлекательная программа. Болельщики смогут попробовать себя в лазерном биатлоне, поучаствовать в интерактивных квестах, посетить фотозоны и автограф-сессии со спортсменами.

Для детей подготовлена отдельная площадка с мастер-классами, анимацией и встречей с Дедом Морозом.

Музыкальное сопровождение шоу обеспечат известные коллективы и артисты, а выступления добавят гонке формата настоящего спортивного фестиваля.

«ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» станет не просто соревнованием, но и большим семейным праздником, который наверняка заинтересует зрителей любого возраста.