В Раменском стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

В Раменском на базе спорткомплекса «Борисоглебский» торжественно открылись Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Нины Шибаевой. Порядка 600 гимнасток из разных уголков страны будут бороться за победу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев поприветствовал участниц соревнований. Церемонию открытия начала воспитанница «Школы Волшебства» для детей с особенностями развития Софья Устинова, исполнившая композицию «Лети». К ее выступлению присоединились гимнастки и еще две воспитанницы школы — Мария и Анастасия. Глава округа вручил девочкам памятные сувениры.

Затем Эдуард Малышев наградил одну из команд — «Полет», спортсменки которой показали выступление по 3-му юношескому разряду. Как отметил глава, каждая команда на соревнованиях представляет собой единый организм, передающий характер и эмоции через язык тела.

В завершение церемонии открытия Малышев пожелал всем участницам воли к победе, новых высот и успехов на спортивном пути.

Соревнования продлятся до 20 апреля.

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