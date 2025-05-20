В Раменском прошел открытый турнир по боксу и кикбоксингу

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» единороссы организовали масштабные соревнования, приуроченные ко Дню здорового образа жизни Подмосковья, который отмечается 20 мая. Их провели на площадке «Лира» в Раменском городском парке, сообщает пресс-служба администрации округа.

День здорового образа жизни Подмосковья напоминает жителям региона о важности заботы о здоровье и активного образа жизни.

Инициатором организации турнира, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стала Раменская федерация бокса и кикбоксинга. Приветственным словом открыл турнир первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Ермаков.

«В этом году, когда мы отмечаем 80-летие Победы, наш турнир посвящен этой великой дате. До начала боев на ринге спортсмены, судьи, организаторы турнира — люди взрослые и молодежь, пришли на площадь Победы и возложили цветы к Вечному огню, проявив патриотизм и гражданскую солидарность поколений, подчеркнув этим благодарность землякам-раменцам, отдавшим жизнь за наше Отечество», — подчеркнул Юрий Анатольевич.

В турнире приняли участие спортсмены разных возрастов — от юных боксеров до взрослых бойцов. Широкий возрастной диапазон сделал соревнования еще более зрелищными. На ринг вышли воспитанники спортивных школ и клубов Раменской федерации бокса и кикбоксинга.

По итогам соревнований определились победители в личном зачете в различных весовых и возрастных категориях. Все участники получили дипломы, а призеры — медали и ценные подарки.

Партийный проект «Здоровое будущее» ориентирует на участие в развитии физкультуры и спорта в городских округах и помогает жителям поддерживать спортивную форму, продлевать жизнь и улучшать настроение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.