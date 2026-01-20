В Раменском проходит чемпионат и кубок Подмосковья по художественной гимнастике

С 19 по 22 января 2026 года во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском проходят чемпионат и кубок Московской области по художественной гимнастике с участием более 300 спортсменок из 20 городов региона, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Чемпионат и кубок Московской области по художественной гимнастике стартовали в Раменском 19 января и продлятся до 22 января 2026 года. Соревнования проходят во Дворце спорта «Борисоглебский» и собрали более 300 гимнасток из 20 городов Подмосковья.

Участницы выступают в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях, демонстрируя мастерство и артистизм. Турнир разделен на три возрастные категории: гимнастки 2013–2014 годов рождения соревнуются по программе 1-го спортивного разряда, спортсменки 2011–2012 годов рождения — по программе кандидатов в мастера спорта, а участницы 2010 года рождения и старше — по программе мастеров спорта.

По итогам индивидуальных выступлений будет сформирована сборная команда Московской области, которая представит регион на соревнованиях Центрального федерального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.