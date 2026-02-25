В Подольске стартовало Открытое Первенство по настольному теннису среди юниоров

Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске стартовал турнир по настольному теннису среди юношей и девушек.

Участниками Открытого Первенства стали 56 талантливых спортсменов в возрасте от 8 до 14 лет. Из них 38 — мальчики, 18 — девочки.

География соревнований охватила несколько городов: побороться за победу приехали ребята из Москвы, Домодедова, Павловского Посада и Подольска.

Как рассказал Игорь Сазонов, тренер по настольному теннису спортивной школы «Космос», соревнования проходят в два этапа. Сначала участники играют в подгруппах, затем два сильнейших игрока выходят в финал, где и разыгрывают призовые места.

Мастерство юных теннисистов оценивают представители спортивной школы олимпийского резерва «Космос».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.