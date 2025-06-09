В Подольске «Легенды футбола» провели мастер-класс для более чем 300 ребят

В Подольске на стадионе «Подолье» состоялась третья игра IV сезона проекта «Выходи во двор» между сборной округа и командой «Легенды футбола», в которой участвовали известные российские футболисты: Александр Филимонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и другие. Легенды футбола провели мастер-класс для более чем 300 воспитанников футбольных школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На стадионе «Подолье» команда «Легенды футбола» одержала победу со счетом 8:7 над местной любительской сборной. Решающий гол на последней секунде забил экс-капитан «Спартака» Егор Титов, отправив мяч в сетку головой.

В Подольск на старт летнего сезона проекта «Выходи во двор» приезжали легенды отечественного футбола Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Андрей Каряка, Денис Глушаков, Александр Ширко, Василий Иванов и Александр Филимонов. Прославленные спортсмены под руководством тренера, трехкратного серебряного призера чемпионата СССР, двукратного чемпиона России и обладателя Кубка страны в тренерской карьере Валерия Гладилина вышли на поле против команды жителей округа.

В подольскую команду вошли заслуженные футболисты и участники специальной военной операции. Открыл игру член ассоциации ветеранов СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Глевский.

«На трибунах — семьи наших героев и неравнодушные болельщики. Зрителей ожидала не только напряженная игра, но и яркие комментарии от Олега Жолобова и Виктора Гусева. Праздник сопровождался насыщенной программой с интерактивами, конкурсами, розыгрышами призов, угощениями. Особое внимание уделили подрастающему поколению, до начала матча звезды футбола провели мастер-классы для ребят из 12 команд», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

После финального свистка гости смогли пообщаться с известными спортсменами, взять автографы, поучаствовать в спортивных активностях и конкурсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.