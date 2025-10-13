В Подольске более 70 спортсменов поучаствовали в турнире по настольному теннису

В Подольске во Дворце Культуры «Октябрь» состоялся открытый турнир по настольному теннису, посвященный памяти известного спортсмена Алексея Мосалкова. В состязаниях приняли участие более 70 человек из Подольска, Тулы и разных городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования прошли в двух возрастных категориях, до 50 и старше 50 лет. На турнире собрались игроки разного уровня подготовки — от новичков без разряда до мастеров спорта и участников ветеранских чемпионатов. Среди участников была чемпионка Европы Дина Минакова, а также члены сборной города по настольному теннису среди любителей.

По итогам соревнований в возрастной категории 16-49 лет весь пьедестал заняли подольчане. Первое место у Сергея Попова, второе — у Владимира Михайлова, третье — у Сергея Жучкова.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями, грамотами и специальными призами.

Мосалков неоднократно становился призером чемпионатов России среди ветеранов как в одиночном разряде, так и в парных соревнованиях.

