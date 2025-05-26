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В Подмосковье стартовал Всероссийский турнир по художественной гимнастике

В волейбольном центре Одинцовского городского округа состоялась торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований школьной лиги по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В турнире принимают участие более 400 гимнасток из 21 субъекта РФ, успешно прошедших региональный отбор. Из них 148 спортсменок выступают в индивидуальной программе. В групповых упражнениях представлено 27 команд, а также 21 команда двоек и 8 команд трио.

​В качестве почетных гостей соревнования посетили: резидент Федерации художественной гимнастики Московской области, депутат Мособлдумы, академик Российской академии образования Лидия Антонова, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Азии Елизавета Назаренкова, директор Международной академии спорта, почетный работник сферы воспитания детей и молодежи РФ Ольга Цыганкова и другие.

За заветный трофей Школьной лиги сражаются сборные команды: Луганской и Донецкой Народных Республик, Республики Татарстан и Республики Марий Эл, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Ульяновской и Московской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

​Всероссийские соревнования школьной лиги по художественной гимнастике проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.