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В Подмосковье сразятся 10 команд спортивных училищ в кулинарном поединке

В городском округе Чехов состоится VI «Кулинарный поединок» между студентами десяти училищ олимпийского резерва региона. Финальное состязание пройдет 2 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Тематика предстоящего поединка «Страны БРИКС — кулинарные и национальные традиции». По результатам жеребьевки определена географическая специфика кухни для каждой команды. Федеральные училища Щелкова, Бронниц и Смоленска представят на суд жюри блюда Бразилии, Египта и Индонезии соответственно. Спортсмены СШОР Московской области «Истина» будут готовить меню ОАЭ, а УОР Тульской области будет специализироваться на русской кухне.

Пять подмосковных УОР по результатам жеребьевки должны будут приготовить блюда Индии, Ирана, Китая, Эфиопии и ЮАР.

Осваивать азы кухонь мира студенты-спортсмены начнут уже в ближайшие дни, а в финале представят результаты своей работы в рамках финала «Кулинарного поединка».

Помимо демонстрации своих поварских навыков, для участников будут подготовлены специальные задания, которые требуют креативного подхода и командной работы.

Мероприятие проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организатором «Кулинарного поединка» выступает Училище олимпийского резерва № 4 Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.