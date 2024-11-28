В Подмосковье состоится детский турнир по настольному теннису

В Павловском Посаде пройдет детский турнир по настольному теннису, посвященный памяти почетного работника профессионального образования РФ и тренера по настольному теннису Владимира Люсина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут 30 ноября и 1 декабря.

В турнире примут участие мальчики и девочки до 12 лет и юноши и девушки до 16 лет. Участники мероприятия смогут познакомиться с настольным теннисом, принять участие в развлекательных мероприятиях и мастер-классах.

Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно по ссылке до 18:00 28 ноября. Вход для зрителей на турнир свободный.

Начало соревнований состоится 30 ноября в 9:00, официальное открытие — в 13:00.

Турнир по настольному теннису, посвященный памяти почетного работника профессионального образования РФ и тренера по настольному теннису Владимира Люсина, пройдет в Павловском Посаде в «Дирекции спортивных сооружений» по адресу: ул. Кирова, д. 95.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.