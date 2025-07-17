Коллективы из городов России приняли участие в ежегодном фестивале живой музыки

«В нашем округе с начала 2000-х огромное количество тяжелых групп. Мы решили объединить всё это под единой эгидой, позвать своих друзей, знакомых со всей страны», — рассказал один из организаторов фестиваля Виталий Кузин. В этом году на фестиваль приехали 50 коллективов.

Группе «Радиус» из Санкт-Петербурга уже 15 лет. На местной сцене ребята выступили впервые.

«У нас семь альбомов на сегодняшний день и каждый альбом — это новая веха. В первую очередь это русский рок с элементами и панка, и металла, и альтернативы, и всего, чего угодно. Поем о жизни, о нас, о Руси-матушке, обо всем», — рассказали ребята из группы «Радиус».

Гости фестиваля не только танцевали и слушали музыку. Здесь можно было отдохнуть в тени деревьев, приобрести различные украшения и изделия ручной работы, а также смастерить что-то своими руками. Например, попробовать себя в кузнечном деле.

Сергей Караваев — кузнечных дел мастер — изготавливает не только эксклюзивные ножи и украшения. Из своих изделий, как и выступающие на сцене, он умеет извлекать музыку.

«Это глюкофон. В переводе с немецкого глюк — счастье, фон — звук. То есть получается — звук счастья. Я их делаю из пятилитровых газовых баллонов, даю им вторую жизнь, которая приобретает такой формат», — поделился кузнец.

На целый год — до следующего фестиваля — гости и участники зарядились энергией мастеров и артистов, а главное — насладились праздником живой музыки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.