В Котельниках открылась новая поликлиника на 400 посещений

В Павловском Посаде филиале поликлиники на улице Кузьминская, дом № 7Б прием ведут участковые терапевты и педиатры, работает отделение неотложной помощи, кабинет медицинской профилактики, а также кабинет «Справка в один шаг» — он позволяет сократить нагрузку на терапевтов и педиатров примерно на 20%, оптимизируя их рабочее время. Объект построен по наказам избирателей, включенным в Народную программу партии «Единая Россия», передает пресс-служба партии.

В ближайшее время поликлиника расширит спектр оказываемых услуг. В планах — открытие современного рентгеновского отделения, оснащенного аппаратами для проведения компьютерной томографии, рентгенографии, флюорографии, маммографии, а также ортопантомографом и визиографом.

«Новая поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену: 330 взрослых и 70 детей. Пациентов будут принимать не только терапевты и педиатры, но и узкие специалисты: хирург, невролог, эндокринолог. Поликлиника будет оснащена современным оборудованием, включая КТ, маммограф, флюорограф и рентген. Здесь же будет дневной стационар на 19 мест, отделение физиотерапии, лаборатория, кабинеты лечебной физкультуры и массажа. Это не просто новое здание, а огромный шаг вперед для нашего города в сфере здравоохранения», — отметила депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов, муниципальный координатор проекта «Здоровое будущее» Наталия Медведева.

Она отметила, что в новом филиале также появятся: стоматологическое отделение с ортопедическим и ортодонтическим направлениями, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар для взрослых и детей.

«Открытие новой поликлиники — это долгожданное событие для всех нас. Очень надеюсь, что с появлением такого современного здания улучшится и качество медицинского обслуживания, сократятся очереди, а врачи будут иметь все необходимое для работы. Внешне все очень впечатляет — выглядит масштабно и современно. Также мне понравилось, что поликлиника разделена на два отделения: детское и взрослое», — поделилась впечатлениями одна из первых пациенток поликлиники, жительница округа Ирина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга. «Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.