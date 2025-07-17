В Павловском Посаде идет ремонт объектов теплоснабжения

В Павловском Посаде капитальный ремонт идет на котельных «Городок», «БЖД» и «Карповская», а на улице Белинского заменено около 600 м труб, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Партийный проект «Школа ЖКХ» держит под контролем самые важные объекты теплоснабжения.

Первой точкой объезда стала котельная «Городок», где в активной фазе капитальный ремонт двух котлов, насосного оборудования и системы ХВП, а также модернизация системы электроснабжения и ремонт самого здания.

«Уверен, после завершения всех работ котельная станет значительно эффективнее и будет обеспечивать тепло для сотен семей с наступлением холодов», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Денис Семёнов.

В котельной «БЖД» одновременно ремонтируют два котла и прокладывают новый трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. Уже уложено 650 из 1890 метров.

Особое внимание также уделили котельной «Карповская», где продолжается капитальный ремонт пяти котлов ЗИО.

На улице Белинского завершена масштабная замена трубопроводов: 485 метров горячего водоснабжения и 106 метров отопительной системы. Сейчас подрядчики восстанавливают благоустройство территории.

«Важно обеспечить бесперебойную подачу тепла в каждый дом, а также выстроить открытый диалог с жителями. Мы показываем людям, что за сложными инженерными системами стоят конкретные усилия, сроки, решения. Когда жители понимают, как и зачем это делается появляется доверие и совместная ответственность за комфорт в городе», — отметил координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Александр Белоусов.

Все работы планируется завершить до начала отопительного сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.