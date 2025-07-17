«Машина-утопленник»: что делать, если авто попало под ливень

Если машину затопило, довольно часто ее можно отремонтировать: все зависит от того, какие части и насколько повреждены. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Если автомобиль погрузился в воду по порог и чуть выше, есть надежда, что никакие фатальные блоки повреждены не были. И единственное, что произошло, если машина долго стояла в воде, то могла быть вымыта смазка из ступичных подшипников», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, настоящие проблемы начинаются, если вода затопила уровень сидений или чуть выше. В этом случае нужно будет перепрокладывать большую часть проводки и ремонтировать электронные блоки.

При покупке важно обращать внимание на состояние автомобиля, чтобы не нарваться на «машину-утопленника». Скорее всего, у него не будут работать электронные блоки, в салоне может быть неприятный запах, заключил специалист.

15 июля в Москве прошел тропический ливень. В городе затопило улицы и парковки так, что часть машин практически ушла под воду.