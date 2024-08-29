В Подмосковье провели серию тренировок и мастер-классов по боксу и шапочным боям

В муниципалитетах Московской области прошли открытые тренировкипо боксу, а также шапочным боям под открытым небом и в спортзалах в рамках партпроекта «Единой России» «Старший брат», передает пресс-служба партии.

Активисты подмосковной «Единой России» организовали серию мероприятий, приуроченных к Международному дню бокса, который, начиная с 2018 года, празднуется 27 августа. Единороссами были организованы уличные мастер-классы и тренировки в спортзалах с участием профессиональных боксёров и тренеров, присоединиться к которым мог каждый желающий.

По словам координатора регионального партийного проекта «Старший брат» Андрея Урусова, бокс является не просто спортом, а настоящей школой жизни, где закладываются основы для будущих побед как на ринге, так и за его пределами.

«Я уверен, что такие мероприятия способствуют популяризации бокса и вдохновляют молодое поколение на активные занятия спортом. Бокс не только развивает физическую силу и координацию, но и учит дисциплине, целеустремлённости и умению преодолевать трудности. Популярность бокса растёт с каждым годом, и всё больше ребят выбирают этот вид спорта. На подобных тренировках ребята имеют возможность общаться с профессионалами и видят перед собой живой пример того, как упорство и трудолюбие могут привести к высоким достижениям. Они могут получить бесценный опыт и знания, которые невозможно найти в книгах или интернете», — сказал Андрей Урусов.

Посвященные Международному дню бокса мероприятия прошли по всей Московской области.

Так, в Домодедове местное отделение партии «Единая Россия» организовало шапочные бои для юных спортсменов. Воспитанники секции по боксу стали участниками турнира, а их тренер Алексей Волков — главным судьей. Задача каждого бойца — снять головной убор с противника.

«Шапочные бои — это больше, чем просто поединки. Это искусство, отражающее стремления к победе и уважения к сопернику. Боксеры продемонстрировали свою ловкость, скорость, физическую выносливость, хитрость и быстроту мышления» — рассказал муниципальный координатор партпроекта «Старший брат» Юрий Гапчук.

В Рузе единороссами был организован открытый мастер-класс по боксу, собравший любителей этого вида спорта всех возрастов. На мастер-классе, который проводили опытные тренеры, участники смогли освоить базовые техники бокса, попробовать себя в спаррингах, а также получить ценные советы от профессионалов. Атмосфера была заряжена энергией, а участники отметили высокий уровень организации мероприятия.

«Бокс учит самодисциплине, уверенности в себе и учит переживать неудачи. Именно эти качества помогают нам достигать успеха в жизни», — прокомментировал член партии «Единая Россия» Константин Миколаев.

В красногорском парке «Сказочный» для всех желающих сторонники партии провели показательные выступления и мастер классы по боксу, а также перетягивание каната и поднятии гирь. В ходе мероприятия состоялись показательные выступления от юных спортсменов красногорского боксерского клуба «Таурус» под руководством тренера мастера спорта, многократного победителя и призера международных турниров Константина Брусенского.

«Сегодня в рамках Международного дня бокса проводим для наших жителей и подрастающего поколения спортивный праздник. Лето скоро заканчивается. Надо успеть как можно больше времени провести с пользой на свежем воздухе», — сказал председатель красногорских сторонников партии «Единая Россия» Алу Бочкаев.

Напомним, что с 15 июля по 15 сентября проходят турниры по шапочным боям в рамках регионального партийного проекта «Старший брат». Всего прошло 33 мероприятия. Главной целью является привлечение максимального количества детей и молодежи для занятий физической культурой и спортом на территории региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.