В Подмосковье прошел турнир по настольному теннису среди медработников

Мероприятие проходило на стадионе «Авангард» в поселке Ильинский Раменского городского округа. Каждая команда состояла из трех человек: двое мужчин и одна женщина.

Защищать честь команды Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) на областных профсоюзных соревнованиях предстояло: старшей медицинской сестре приемного отделения Детской больницы Ольге Мотовой, детскому хирургу, комбустиологу Вячеславу Чуприкову, неврологу Поладу Зульфагарову. По результатам соревнований команда МОЦОМД (Fortis Doctores) заняла 5 место из 8 команд-участников второй группы (в игре участвовали 16 команд, которые были разделены поровну на 2 группы).

«Соперники были очень сильные, видно, что многие занимаются профессионально. Нелегко было соревноваться с ними. Мы ехали и не знали, что нас ждет. И при таком уровне думаем, что показали достойный результат для первого раза. Лично я призываю всех верить в себя и не бояться пробовать. Ставить перед собой цели и идти к ним, ведь даже очень маленькими шагами можно дойти до больших вершин. Это был у нас первый выезд с этим видом спорта. В следующий раз поедем точно, уже решили командой», — поделилась впечатлениями Ольга Мотова.

Участвуя в подобного рода спортивных мероприятиях, специалисты МОЦОМД продолжают демонстрировать не только свою причастность к спорту, но и личным примером мотивируют юношей и девушек к ведению активного и здорового образа жизни, что позволяет не только укрепить силу духа, но и способствует человеческому сближению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.