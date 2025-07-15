В Жуковском начались работы по ремонту улицы Семашко

Работы затрагивают участок от улицы Фрунзе до улицы Дзержинского. Ремонт дороги планируется завершить в первой половине августа 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Работы включают в себя несколько этапов: подготовительные работы; снятие верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге и тротуаре; устройство выравнивающего слоя, покрытия автомобильной дороги, выравнивающего слоя на тротуаре и устройство покрытия на тротуаре.

Общая площадь покрытия, которое будет заменено, составляет 7 131 кв. м, из них 1 685 кв. м — площадь покрытия тротуара и 5 446 кв. м — площадь покрытия автомобильной дороги.

В Жуковском в этом году уже выполнен ремонт Коммунального проезда и улицы Ломоносова. На улице Ломоносова подрядчику осталось только нанести дорожную разметку. После улицы Семашко работы начнутся на улице Садовая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.