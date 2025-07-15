Полицейским в Ростове компенсируют размер взяток, которые они отвергли

Полицейским в Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, которые они отвергли. Практику ввели недавно, рассказал начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий, сообщает РИА Новости .

За отказ брать взятку полицейский получает ту же сумму, которую ему предлагал правонарушитель. Параллельно с этим против нарушителей порядка открывают уголовное дело.

Речицкий отметил, что за последние два месяца открыли около 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ («дача взятки»).

С января по июнь 2025 года, по информации начальника ГУ МВД России по Ростовской области, обнаружили 767 преступлений коррупционной направленности. Большая их часть была в области экономики. Удалось пресечь 260 фактов взяток. 135 из них обнаружили работники полиции.