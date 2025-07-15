Полицейским в Ростове компенсируют размер взяток, которые они отвергли
Полицейским в Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, которые они отвергли. Практику ввели недавно, рассказал начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий, сообщает РИА Новости.
За отказ брать взятку полицейский получает ту же сумму, которую ему предлагал правонарушитель. Параллельно с этим против нарушителей порядка открывают уголовное дело.
Речицкий отметил, что за последние два месяца открыли около 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ («дача взятки»).
С января по июнь 2025 года, по информации начальника ГУ МВД России по Ростовской области, обнаружили 767 преступлений коррупционной направленности. Большая их часть была в области экономики. Удалось пресечь 260 фактов взяток. 135 из них обнаружили работники полиции.