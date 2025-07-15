сегодня в 18:55

Предприниматель из Мытищ попал в топ-200 лучших промышленников России

Определены лауреаты Всероссийской премии «Молодой промышленник года» по итогам оценки комиссии президентской академии РАНХиГС. В топ-200 финалистов вошли руководители предприятий Подмосковья, в их числе — Павел Сергеев из ООО «Харц Лабс» (г.о. Мытищи), об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Харц Лабс» — ведущий производитель фотополимеров для 3D-печати в России. За время работы Павел Валерьевич принимал непосредственное участие в разработке и внедрении плана по реновации компании, что позволило повысить качество производства, сервис и открытие новых направлений в компании.

Всероссийская премия «Молодой промышленник года» проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» совместно с Минпромторгом России. Эта история показывает, что молодые лидеры способны вдохновлять команду, внедрять передовые технологии и делать значимый вклад в развитие российской промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.