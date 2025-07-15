В Подольске для работающих школьников провели мастер-класс по плетению масксетей

В Подольске трудовой бригаде структурного подразделения «Вектор» молодежного центра «Территория будущего» для старшеклассников из ближайших школ провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В нем приняли участие ребята, которые в течение учебного года посещают «Вектор». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Материалы для плетения маскировочных сетей ребята получили от подольских волонтерских центров. Туда же отвезут готовые изделия, чтобы их передали в зону проведения специальной военной операции.

В 2024 году трудовые бригады «Вектора» совместно с еще одним климовским структурным подразделением МЦ «Территория будущего» сплели за лето порядка 50 маскировочных сетей. В текущем году планируют повторить достижение.

«Обычно мы благоустраиваем территорию или занимаемся мелким ремонтом. Уже высадили цветы, обтянули новой обивкой диваны и кресла. Скоро будем красить шкаф, выбираем цвет поярче. А сегодня нам показали, как плести маскировочные сети. Наша задача — сплести сеть размером 6×3 метра. Это несложно и даже весело, потому что плету вместе с друзьями», — сказал девятиклассник Никита Хаеров.

Вести мастер-класс помогала директор гимназии им. Подольских курсантов, депутат Совета депутатов Наталья Квашенникова. Большинство участников трудовой бригады являются ее учащимися.

«Приятно видеть здесь своих учеников. Помощь нашим защитникам нужна в ежедневном режиме, поэтому очень здорово, что ребята участвуют в таком полезном и патриотичном деле», — сказала Квашенникова.

Трудовая бригада помогает не только возможность приобщиться к труду и заработать. Это еще и воспитательный процесс, которому сотрудники «Вектора» уделяют большое внимание.

«Обязательно привлекаем нашу трудовую бригаду к организации праздничных мероприятий. Вот недавно делали с ними элементы декораций ко Дню семьи, любви и верности. Стараемся менять виды работ, чтобы не заскучали, научились новому. Привлекаем к волонтерской деятельности, как сегодня», — поделилась начальник СП «Вектор» Ольга Терюхова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.