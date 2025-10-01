В Подмосковье пройдет международный турнир по гольфу «Сильные фигуры»

Заключительные международные соревнования сезона по гольфу и керлингольфу состоятся в Дмитровском муниципальном округе 5 октября в рамках фестиваля «Сильные фигуры», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В международном турнире по гольфу примут участие сильнейшие спортсмены из России, стран СНГ, а также представители сборной Королевства Марокко.

​«Финал сезона всегда проходит в нашем любимом клубе. Очень ждем хорошую погоду, для многих участников турнира это будет последняя игра в гольф в этом году. Уверен, что нас ждет одно из самых ярких событий всей осени в Московской области», — прокомментировал завершение сезона 2025 года организатор фестиваля «Сильные фигуры» Евгений Ковтун.

​Вместе с тем на поле гольф-клуба «Dmitrov Golf Resort» выйдут олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр в разных видах спорта: двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, трехкратный призер Олимпиады, многократная чемпионка мира и Европы Софья Великая, чемпион и призер Олимпийских игр по гребному спорту, многократный чемпион мира и Европы Максим Опалев, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, призер Олимпиады, чемпионка мира и Европы Карина Азнавурян, призер Олимпийских игр по плаванию, многократная чемпионка Европы, двукратный призер чемпионата мира Станислава Комарова и другие.

​Также прославленные спортсмены померятся силами в соревнованиях по керлингольфу. В данной командной дисциплине участники соревнуются на точность, стараясь послать мяч как можно ближе к лунке. При этом допускаются попадания в собственные мячи и мячи соперников.

​Для всех участников и гостей фестиваля «Сильные фигуры» по традиции будет организована масштабная развлекательная и образовательная программа. Вход на фестиваль осуществляется строго по приглашениям оргкомитета.

​​Подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте мероприятия: сильныефигуры.рф.

​Дата проведения: 5 октября 2025 года.

​Место проведения: Дмитровский муниципальный округ, деревня Курово, 66, гольф-клуб «Dmitrov Golf Resort».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.