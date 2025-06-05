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В Подмосковье 15 июня пройдет день йоги

В Одинцовском городском округе на стадионе Зареченской школы пройдет мастер-класс по йоге. Мероприятие состоится 15 июня в 17:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В программе практик Power Yoga под звуки ханг-драма, медитация под перкуссию, тибетские чаши и гонги, концерт этнической музыки. Также на площадке пройдут различные мастер-классы, а среди участников состоится розыгрыш призов.

Мероприятие приурочено к XI международному дню йоги и пройдет по инициативе посольства Индии в Российской Федерации.

Для участия в бесплатном мастер-классе необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (905)584-20-03. С собой нужно будет взять коврик, воду, головной убор и солнцезащитные средства.

Мастер-класс по йоге пройдет в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Место: Одинцовский городской округ, рабочий поселок Заречье, ул. Березовая, 1А. (в случае неблагоприятных погодных условий мероприятие пройдет по адресу ул. Лучистая, 1А).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.