В парке Воскресенска прошел спортивный мастер-класс

В парке усадьбы Кривякино прошел спортивный мастер-класс, организованный «серебряными» волонтерами городского округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие было посвящено участникам программы «Активное долголетие» и его главной целью являлось пропаганда здорового образа жизни среди людей старшего поколения. Ведущим мастер-класса выступил Станислав Аверин — мастер спорта по спортивной гимнастике, человек, обладающий богатым опытом работы с людьми старшего возраста.

Станислав Леонидович с присущим ему профессионализмом и доброжелательностью поделился с участниками программой упражнений, направленных на улучшение подвижности суставов и укрепление мышц спины. Он показал простые, но эффективные упражнения, адаптированные специально для пожилых людей, учитывающие возрастные особенности организма и возможные ограничения в подвижности. Упражнения выполнялись под чутким наблюдением Станислава Леонидовича и волонтеров, что гарантировало безопасность и комфорт для всех участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.