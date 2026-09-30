Директор МакSим прокомментировал невозврат денег за концерт в Калининграде

Директор МакSим Дмитрий Гугучкин сообщил, что команда певицы разбирается с возвратом денег за отмененный концерт в Калининграде, пишет «Абзац» .

По словам Гугучкина, концерт не состоялся из-за того, что организаторы не выполнили условия договора.

«Условия договора не были выполнены. Мы в курсе проблемы с возвратом средств. Так как мы не имели никакого отношения к продаже билетов, нам сложно как-то повлиять на ситуацию, но мы пытаемся в ней разобраться», — рассказал Гугучкин.

Как сообщали СМИ, поклонники певицы из Калининграда два месяца не могут вернуть деньги за билеты. Telegram-канал Mash пишет, что организаторы не выполнили требования райдера, не оплатили перелет и проживание коллектива. Зрители готовят коллективный иск в суд.

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