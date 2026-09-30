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RT покажет 30 сентября фильм Поплавского о жителях Северска

Спецоперация

Военкор-документалист Клим Поплавский посвятил новый фильм «Северской саги» двум мирным жителям Северска, сообщает RT.

Светлана и Андрей — первые мирные жители, которых Поплавский встретил в Северске. Их история легла в основу новой серии.

Фильм выйдет вечером 30 сентября на всех площадках RT.

Ранее в цикле вышли «Пролог», «Дневник первый: проводник», «Запись II. Поиск», «Запись III. Разведка», «Запись IV. Эвакуация», «Дневник V: точка ноль» и «На полях дневника. Северская сага: глазами Гусара».

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