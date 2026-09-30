Меняет представления об эволюции полета: найден динозавр с 4 крыльями

В Китае нашли удивительно хорошо сохранившегося пернатого динозавра, у которого было четыре крыла. Эта находка подтверждает идею о том, что способность к полету развивалась несколько раз в разных группах динозавров, сообщает LiveScience .

Ящер получил название Norellraptor barsboldi. Он умер в возрасте 3 лет и был длиной 57 см. Его нашли в раннемеловых отложениях формации Цзюфотан на северо-востоке страны, возраст которых составляет от 145 до 100 млн лет.

Как рассказал палеонтолог позвоночных из Университета Висконсина в Мэдисоне Скотт Хартман, у этого динозавра отмечены остро изогнутые зубы и когти, характерные для небольшого хищника-универсала. Скорее всего, он питался ранними млекопитающими, ящерицами, амфибиями, а также молодыми динозаврами.

N. barsboldi — микрораптор, который являлся близким родственником птиц, но не их предком. Ископаемые показывают, что микрорапторы и ранние птицекрылые из Avialae (например, археоптерикс, живший в позднеюрской эпохе, около 150 млн лет назад) имели перья. Загадкой для ученых было то, возник ли полет у предка обеих групп или же перья — и, возможно, полет — развились более одного раза.

Описание N. barsboldi, сделанное палеонтологом из Палеонтологического музея и герпетологического центра OPHIS в Италии Андреа Кау и его коллегами, подтверждает последнюю теорию.

Так, анализ команды ученых показал, что примерно 30% из 194 анатомических изменений, которые выявили в ходе эволюции микрорапторов, произошли и в линии птиц. Кроме перьев, это были сращение костных выступов с ребрами, создавшее жесткое туловище, кости передних конечностей, бывшие относительно прочнее задних, и локтевую кость (основную опорную кость крыла), которая была длиннее плечевой.

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