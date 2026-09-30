В октябре в России изменятся тарифы ЖКУ и условия семейной ипотеки

С октября 2026 года в России вырастут тарифы на коммунальные услуги и изменятся условия семейной ипотеки. Новые правила затронут аренду жилья, контроль за участками и выдачу кредитов, сообщает «РБК Недвижимость» .

С 1 октября коммунальные услуги подорожают на 8–22% в зависимости от региона. В Москве тарифы вырастут не более чем на 13%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%, в Московской области — на 12,8%, в Ленинградской — на 9,2%.

Семейная ипотека станет доступна семьям, в которых хотя бы одному ребенку нет семи лет. Ставка будет зависеть от числа детей: от 4 до 12% в Москве, Санкт-Петербурге и двух прилегающих областях, от 2 до 10% — в остальных регионах. Предельная сумма кредита составит от 12 до 18 млн и от 6 до 10 млн рублей соответственно.

Сервисы аренды жилья с 1 октября будут передавать Федеральной налоговой службе данные о заключенных сделках. Юрист Ксения Алферова предупредила: владельцам незадекларированных доходов могут доначислить налог и пени, а при наличии оснований — выписать штраф.

Контролирующие органы смогут применять дроны и автоматические камеры для выявления нецелевого использования земли, заброшенных и заросших участков, а также самовольного захвата соседних территорий. Юрист Дмитрий Богданов пояснил, что обнаруженное дроном нарушение станет основанием для проверки.

С 15 октября Центробанк введет для банков надбавки до 250% по рискованной ипотеке. Заемщикам с высокой долговой нагрузкой и небольшим первоначальным взносом получить кредит станет сложнее. Алферова уточнила, что автоматического отказа новые правила не предусматривают.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.