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Люксовая авария: массовое ДТП с дорогими иномарками произошло на западе Москвы

Происшествия
0:13

На Веерной улице в столице столкнулись три дорогие иномарки, пострадали три человека, сообщает РЕН ТВ.

Столкнулись Infiniti, Porsche и BMW.

На месте аварии работают экстренные службы. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

На видео с места ДТП показано, что машины сильно разбиты, куски пластика разбросаны по дороге. Рядом стоит карета скорой помощи.

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