22 млн рублей и предметы роскоши: мошенники обманули дочь экс-главы Уфы

Дочь бывшего мэра Уфы передала мошенникам 22 млн рублей и предметы роскоши. Девочка отдала аферистам часы Patek Philippe и Audemars Piguet, а также 45 тыс. долларов и 145 тыс. евро, сообщает РЕН ТВ .

Мошенники в течение нескольких дней вводили ребенка в заблуждение, действуя от имени сотрудников Росфинмониторинга. После этого один из аферистов прибыл по месту нахождения девочки и изъял у нее сумку с денежными средствами и ювелирными изделиями.

Помимо 22 млн рублей, в списке похищенного значатся 45 тыс. долларов США, 145 тыс. евро, часы Patek Philippe и Audemars Piguet.

Сам бывший мэр отказался комментировать инцидент с дочерью.

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