В парках Подмосковья 18 октября пройдет спортивное мероприятие «Азбука спорта»

В 65 парках Московской области 18 октября пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Азбука спорта». Гости примут участие в семейных эстафетах, турнирах по парковому волейболу, спортивных мастер-классах и других активностях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, парк детский городок «Сказочный» в Красногорске подготовил для посетителей товарищеские матчи по футболу и волейболу, спортивную эстафету и канатный батл. Также все желающие смогут посетить творческий мастер-класс «Спортивные рекорды».

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха посетителей ждут торжественное открытие кросс-полумарафона «ОдинцовоRun» и семейные эстафеты «Каникулярный забег». Участники и победители получат памятные призы и медали.

В парке «Свердловский» в Лосино-Петровском взрослые и дети смогут принять участие в массовой зарядке, спортивно-игровой программе «Веселые старты», мастер-классе по самообороне, а также в легкоатлетическом забеге. Кроме того, будут работать тематическая фотозона «Я чемпион» и чайная станция с угощениями.

Парк «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне приглашает на мастер-классы по фехтованию, боксу, гиревому спорту, шахматам и спортивному ориентированию. Также посетителей ждут спортивный флешмоб и тематическая фотозона с участием ростовых кукол.

В Центральном парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске откроется фотовыставка, посвященная спортсменам округа, и пройдут семейные эстафеты «Каникулярный забег», мастер-классы на тему здорового образа жизни и турнир по парковому футболу «Кубок осеннего парка».

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.