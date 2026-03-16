В парках Подмосковья 14 марта прошла акция «ГТО в парке»

Спортивная акция «ГТО в парке», приуроченная ко Дню рождения комплекса ГТО, прошла 14 марта в 37 парках Подмосковья и собрала более 1,5 тыс. человек. Участники сдали нормативы, посетили мастер-классы и лекции, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот день в парках региона организовали массовые разминки, пробное тестирование нормативов ГТО, игровые программы и образовательные встречи. Гости также приняли участие в тематических мастер-классах и спортивных занятиях.

В парке Мира в Мытищах прошли массовая разминка, спортивный мастер-класс и игровая программа «Тайна золотого ключика». В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде открыли полосу препятствий с веревочными переправами, интеллектуальными викторинами и заданиями на знание туристических навыков.

В Центральном парке Победы в Долгопрудном для посетителей провели лекцию о комплексе ГТО и групповую тренировку с пробной сдачей нормативов. В парке имени Н. Островского в Ступине состоялась массовая разминка и прием нормативов. В Видновском лесопарке Ленинского округа организовали зарядку и сдачу силовых нормативов, а также испытания по лыжным гонкам.

Мероприятия прошли при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.