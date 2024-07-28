В Париже из-за качества воды в Сене отменили тренировочный заплыв триатлонистов

Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с Международной федерацией триатлона принял решение не проводить тренировочный заплыв триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, на которое повлияли дожди, пишет «Матч ТВ» .

Тренировка триатлонистов должна была состояться 28 июля в 8:00 по времени Парижа. При этом тренировки по бегу и велогонке состоятся согласно расписанию.

Специалисты провели тестирование воды из Сены и пришли к выводу: ее качество не дает гарантий, что тренировочный заплыв состоится так, как нужно. МОК уточняет, что 30 и 31 июля в Сене все еще планируют провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и продлятся до 11 августа включительно. Под нейтральным флагом от России выступят 15 атлетов.