«В паре веселее»: Москвина рассказала о фигурном катании
Легендарный тренер Тамара Москвина заявила, что, несмотря на то что парное фигурное катание часто называют самой сложной дисциплиной, оно может быть интереснее одиночного, сообщает RT.
«Не хочу быть тем самым куликом, который хвалит свое болото, ведь у одиночников, как и в танцах, есть свои сложности и их немало, но кататься в паре однозначно веселее, чем одному. Хотя имеется определенная сложность: всегда есть с кем можно поссориться», — сказала тренер.
По ее словам, одиночные фигуристы больше всего времени проводят наедине с тренером, но легко в спорте не бывает никому.
В этом году впервые за долгое время на квалификацию Олимпийских зимних игр допущены российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Они выступают под нейтральным статусом (AIN), а в качестве запасных участников от России значатся одиночники Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.
