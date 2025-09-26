«В паре веселее»: Москвина рассказала о фигурном катании

Легендарный тренер Тамара Москвина заявила, что, несмотря на то что парное фигурное катание часто называют самой сложной дисциплиной, оно может быть интереснее одиночного, сообщает RT .

«Не хочу быть тем самым куликом, который хвалит свое болото, ведь у одиночников, как и в танцах, есть свои сложности и их немало, но кататься в паре однозначно веселее, чем одному. Хотя имеется определенная сложность: всегда есть с кем можно поссориться», — сказала тренер.

По ее словам, одиночные фигуристы больше всего времени проводят наедине с тренером, но легко в спорте не бывает никому.

В этом году впервые за долгое время на квалификацию Олимпийских зимних игр допущены российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Они выступают под нейтральным статусом (AIN), а в качестве запасных участников от России значатся одиночники Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

