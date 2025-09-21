Квалификация по фигурному катанию на Олимпиаду-2026: где смотреть

В воскресенье в Пекине российский фигурист Петр Гуменник представит свою произвольную программу, после короткой он идет на первом месте.

В Пекине проходит олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию для отбора на зимние Игры 2026 года. Он идет с 19 по 21 сентября.

Начало произвольной программы у мужчин — в 08:45 по московскому времени.

19 и 20 сентября на отборе свои программы показала Аделия Петросян. По итогу она заняла первое место.

Впервые за долгое время на квалификацию на Игры допущены российские фигуристы. Ими стали Аделия Петросян и Петр Гуменник. Они будут выступать под нейтральным статусом (AIN). Также в качестве запасных участников от России в протоколах Международного союза конькобежцев (ISU) значатся фигуристы-одиночники Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

Российские фигуристы не участвовали в соревнованиях от Международного союза конькобежцев с марта 2022 года из-за санкций в отношении страны. Олимпийские игры в Пекине-2022 — последний значимый международный турнир для спортсменов из РФ. Атлеты были отстранены от турниров около 3,5 лет.

Права на трансляцию квалификационных прокатов по фигурному катанию на Олимпиаду-2026 выкупил онлайн-сервис «Оkkо». Турнир показывают в прямом эфире. Посмотреть можно бесплатно после регистрации по ссылке.

Также из-за рубежа можно смотреть на YouTube-канале ISU.

